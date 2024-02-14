ضبط 41 قضية عملات بقيمة مالية 51 مليون جنيه

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت الحملات عن ضبط 41 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ51 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.