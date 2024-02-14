الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 41 قضية عملات بقيمة مالية 51 مليون جنيه

قطاع الأمن العام
قطاع الأمن العام

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت الحملات عن ضبط 41 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ51 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

قطاع الأمن العام وزارة الداخلية الخارجين عن القانون أحكام قضائية

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