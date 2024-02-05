الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطاع الأمن العام يشن حملات في الوادي وبورسعيد وسوهاج

الأمن العام
الأمن العام

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الوادي الجديد وبورسعيد وسوهاج حملات لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد من ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة الخارجة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة: الحشيش، الهيروين، الآيس - سلاح أبيض سكين.

وبمديرية أمن بورسعيد تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزته 7 لفافات لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام- كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ضبط عامل بدائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزته 2،490 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وضبط عاملان، لهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما 1،750 كيلو جرام لمخدر الشابو- 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة- بندقية آلية- عدد من الطلقات – ميزان حساس، وضبط عامل بدائرة مركز شرطة طما، وبحوزته كمية لمخدري الشابو، الهيروين. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،250،000 مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام العناصر الإجرامية المواد المخدرة مديرية أمن الوادي الجديد بورسعيد

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