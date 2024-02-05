قطاع الأمن العام يضبط 85 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 85 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 56150 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 85 قطعة سلاح ناري بحوزة 71 متهما

وكشفت الداخلية، في بيان لها، اليوم، “ فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85 قطعة سلاح ناري بحوزة 71 متهما”.

تنفيذ 56150 حكما قضائيا متنوعا

وأضافت الوزارة، في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 56150 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 223 قضية مخدرات مع 247 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 17 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 13 متهمًا.

وتابعت، “فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25822 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.