إصابة 4 معلمين فى حادث سير وسط سيناء

أصيب 4 معلمين بمدرسة بغداد الابتدائية بإصابات خفيفة فى حادث انقلاب أتوبيس كان يقلهم من العريش لمدرستهم بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء.

وأفادت إدارة الحسنة التعليمية، بأن المصابين تم نقلهم للمستشفى العام وتعافيهم وخروجهم بعد إجراء الكشوفات الطبية العاجلة، وأن الحادث وقع على طريق العريش بغداد، حيث انقلب أتوبيس كان يقلهم وهم فى طريقهم لمدرسة بغداد الابتدائية.

وقام مدير إدارة الحسنة التعليمية بزيارة المصابين وتابع إجراءات نقلهم للمستشفى، كما زار وكيل وزارة التربية والتعليم المصابين واطمأن على سلامتهم، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءت تحقيقاتها فى الحادث.