التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير بالوادي الجديد

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص توفي في حادث مروري لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة إبراهيم الشربيني أحمد المرسي، إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف من الأنف والأذن بسبب انقلاب دراجته النارية بقرية "17" التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.