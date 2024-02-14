"جيت اصطاد لاقيته أخذ مكانى".. تفاصيل اعترافات قاتل صياد بورسعيد

اعترف المتهم بقتل زميله وإصابة شقيقه ببورسعيد بارتكاب الواقعه أمام عدد من المارة والصيادين.

وأشار المتهم خلال التحقيق معه إلى أنه لم يقصد ارتكابه تلك الجريمة لكنه تشاجر مع المجني عليه وقال "وصلت لقيته أخد مكاني وبيصطاد فيه ولما طلبت منه يمشي شتمني".

واستكمل حديثه: "استخرجت سكينًا من أدوات الصيد وطعنته، وعندما حضر شقيقه تعديت عليه خشية من أنه يتعدي عليه دفاعًا عن شقيقه".

و كان أقدم صياد على قتل زميله وأصاب شقيقه فى مشاجرة على أماكن الصيد ببورسعيد.

تلقى قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها صيادَين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحى "مصابان" وتوفى أحدهما عقب وصوله وبسؤال المصاب إتهم صياد، مقيم بذات الدائرة، بالتعدى عليهما بـ (سكين - عصا) مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقه لوجود خلاف على أماكن الصيد.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.