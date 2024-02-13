محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسري بنطاق حي المناخ

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين والتي تشمل شارع كسري من شارع الأمين حتي شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسري

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطه زمنيه محدده،لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،اعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و المهندس وليد الدعدع رئيس حي الزهور، وشركة المقاولون العرب،و جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد المهندسة هويدا شميس وادارة المشروعات ومقاولو المشروع.

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