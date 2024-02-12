المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لحميدو تاجر المخدرات ببورسعيد.



المشدد 10 سنوات لحميدو تاجر المخدرات ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 من شهر يوليو عام 2023، بدائرة قسم المناخ والمتهم فيها حميدو. ا. ا صاحب محل منظفات، حيث أحرز جوهرًا مخدرًا للحشيش بقصد الاتجار، وأحرز جوهرًا مخدرًا للحشيش بقصد التعاطي، وأحرز عقار مخدر الترامادول بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد عبدالرحمن العربي رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم مستقلًا سيارة محرز بيده سيجارة مشتعلة يفوح منها رائحة احتراق لجوهر الحشيش المخدر فضبطه والسيارة وما بيده، وبتفتيشه عثر على قطعه لجوهر الحشيش المخدر، وعدد اثنين قرص ترامادول المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر على قطعه لجوهر الحشيش، و2 هواتف محمول، وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحراز السيجارة والأقراص بقصد التعاطي، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل بعملائه، والميزان لوزن المواد المخدرة، والسيارة بقصد تسهيل مهمة البيع.

وثبت معمليًا أن المادة بالسيجارة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها 1.2 جرام، وأن القطع لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها 8.3 جرامات، والأقراص لمادة الترامادول هيدروكلوريد والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتقرير الطب الشرعي إيجابية تعاطي المتهم لجوهري الحشيش والترامادول المخدرين.

حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.