الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 3 سنوات لـ كهربائى بتهمة الشروع فى حادث سرقة بالإكراه ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار، جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في حادث سرقة بالإكراه من منزل ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر 9 أعوام 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها ع ا م م ويعمل كهربائي، حيث شرع في سرقة منقولات عبارة عن هاتفين محمولين ومبلغ مالي مملوكان للمجني عليهما عبد ا ر ا وإيه ا ا، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول بأن أشهرا في وجهه أداه ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، فبث الرعب في نفسه، وشل مقاومته وحركته وأعدم إرادته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي، قاصدًا من ذلك سرقته كرهًا عنه والفرار بالمسروقات، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها، وأحرز بغير ترخيص أداة ذات نصلين معدنيين مما تستخدم للاعتداء على الأشخاص دون مصوغ من الضرورة.

وشهد عبدالرحمن رمضان بأنه أثناء تواجده بمسكنه رفقة الشاهد الثاني فوجئ باستغاثتها لأدلوف المتهم لمسكنها فأبصره يقوم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي فتوجه إليه وبمحاولة إيقافه أشهر في وجهه أداة ذات نصلين معدنيين مهددًا إياه بها فتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه قاصدًا من ذلك سرقته كرهًا عنه والفرار بالمسروقات، إلا أنه قد تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه.
حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عم أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

جنايات بورسعيد السجن محكمة حكم

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