السجن 3 سنوات لسائق وعامل كاوتش أحرزا سلاحًا ناريًا وذخائر في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين اللذين أحرزا سلاحًا ناريًا وذخائر في بورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى الخامس من شهر أكتوبر عام 2023 في دائرة قسم المناخ، والمتهمين فيها هما إبراهيم شوقي عبد النبي الذي يعمل كصناعي كاوتش، وعصام الدين عيسى الذي يعمل كسائق سيارة. حيث قام الأول بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والثاني بحيازة ذخيرة تستخدم مع السلاح الناري على الرغم من عدم حصولهما على تراخيص قانونية لذلك.