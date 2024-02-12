السجن لمستورد وسائق بتهمة الإتجار في المخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لـ مستورد وسائق بتهمة الاتجار في المخدرات ببورسعيد.



السجن لـ مستود وسائق بتهمة الإتجار في المخدرات ببورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 من شهر 8 عام 2023 بدائرة قسم المناخ والمتهم فيها كل من “ح. ا .خ” ويعمل مستورد، و"خ. ف.و "يعمل سائق، حيث حازا المتهمان واحرزا بقصد الإتجار والتعاطي جوهرا مخدرا للحشيش، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا.



وشهد محمد زكي مقدم شرطة ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه بضبط المتهمين والسيارة بإذن من النيابة العامة وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش السيارة عثر بالطبلوه الخاص بها على 46 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهتهما أقر الأول بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للترويج، وأقر الثاني بإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيلة أجرة متحصل عليها من المتهم الأول لتسهيل انتقاله للاتجار.



وثبت معمليا أن المضبوطات للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 279 جراما و15 من الجرام، وثبت بتقرير الطب الشرعي ليجابه تعاطي المتهم للحشيش المخدر.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ست سنوات عم أسند إليه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات، ومصادرة المخدر المضبوط.