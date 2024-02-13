الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة.

رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و المهندس وليد الدعدع رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس مدير عام منطقة تعمير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

وفي شأن آخر أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال وضع الطبقة الاسفلتية الأولي ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بأحياء المحافظة بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

وأشار محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة خديجة تشمل أعمال توسعة للطرق وتركيب بردورات وإحلال وتجديد للأرصفة وإنشاء شبكه صرف صحي ورصف الطرق والشوارع الداخلية بين العمارات السكنية إلى جانب زيادة معدلات الإضاءة وزيادة الطابع الجمالي وترميم واجهات العمارات السكنية.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20240213-WA0050
IMG-20240213-WA0050
IMG-20240213-WA0048
IMG-20240213-WA0048
IMG-20240213-WA0047
IMG-20240213-WA0047
بورسعيد العضبان اعمال تطويرها شبكات طرق

مواد متعلقة

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه باستمرار حملات القضاء على ظاهرة فارزي القمامة بالمدينة

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى بورسعيد

السجن 3 سنوات لسائق وعامل كاوتش أحرزا سلاحًا ناريًا وذخائر في بورسعيد

السجن لمستورد وسائق بتهمة الإتجار في المخدرات ببورسعيد

المشدد 3 سنوات لـ كهربائى بتهمة الشروع فى حادث سرقة بالإكراه ببورسعيد

وفاة مؤسس الطنبورة البورسعيدي.. وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير (صور)

الغرفة التجارية ببورسعيد تبدأ تجهيز معرض "أهلا رمضان" لافتتاحه 19 فبراير الجاري

محافظ بورسعيد: إزالة عدد 9 حالات تعد لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟