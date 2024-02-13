تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة.

رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و المهندس وليد الدعدع رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس مدير عام منطقة تعمير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

وفي شأن آخر أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال وضع الطبقة الاسفلتية الأولي ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بأحياء المحافظة بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

وأشار محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة خديجة تشمل أعمال توسعة للطرق وتركيب بردورات وإحلال وتجديد للأرصفة وإنشاء شبكه صرف صحي ورصف الطرق والشوارع الداخلية بين العمارات السكنية إلى جانب زيادة معدلات الإضاءة وزيادة الطابع الجمالي وترميم واجهات العمارات السكنية.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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