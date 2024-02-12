الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة عدد 9 حالات تعد لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في إطار  تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناء على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب  حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،  أسفرت عن تنفيذ إزالة عدد ٩ حالات تعدي لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحه ٤٥ فدان.

 

 

جاء ذلك بقيادة اللواء ابراهيم حامد مساعد مدير الأمن، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية املاك الدوله و مديرة الزراعه،  وهيئة التعمير والتنمية الزراعية،  والادارة العامة لصرف بورسعيد.

 

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

 

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بورسعيد جنوب بورسعيد إزالة تعديات أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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