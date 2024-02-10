السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بالضواحي، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل، وذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف ووضع الاسفلت بالشوارع الداخلية للمنطقة، وعمل بالوعات للأمطار، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة والالتزام بالخطة الزمنية المقررة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لأحياء المحافظة.

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تطوير أعمال رفع كفاءة بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد

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