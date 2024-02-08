الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“الغضبان” يُتابع معدلات تنفيذ مشروع شمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد

جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ بورسعيد المدير التنفيذي لهيئة التعمير

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي في مشروعات التعاون المشتركة ومنها أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد، وإزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح موجز حول الإجراءات االتي تم اتخاذها واللازمة لمواصلة العمل،  فضلا عن بعض المعوقات وسبل تذليلها للانتهاء من أعمال تطوير منطقة سهل الحسينية.

كما قدم دكتور محمد الشحات،  عرضا موجزا حول الموقف الحالي وما تم إنجازه من أعمال في تطوير وتنمية وتجفيف منطقة شمال سهل الحسينية،  متوجها بالشكر للسيد المحافظ على متابعته المستمرة لسير العمل وتذليل أي عقبات.

من جانبه،  وجه اللواء عادل الغضبان،  بضرورة اتباع إجراءات تنظيمية وفنية تضمن إنجاز العمل وفقا لخطة زمنية محددة،  مشددا على استمرار التنسيقات والتعاون المثمر بين الأطراف القائمة على أعمال تجفيف الأراضي وتحويلها للاستزراع السمكي،  لافتا أن الأرض كانت زراعية،  وعملية تحويلها للاستزراع السمكي تتطلب الكثير من الإمكانيات والجهود،  قائلا يجب أن يشعر المواطن بالإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع.

وشدد محافظ بورسعيد، على اتخاذ الإجراءات العاجلة وتذليل أي عقبات في هذا الشأن، مع التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية وتكثيف الجهود، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة. تماشيًا مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا أن ملف تطوير شمال سهل الحسينية يحظى بأهمية كبرى من القيادة السياسية.

جانب من استقبال محافظ بورسعيد المدير التنفيذي لهيئة التعمير
جانب من استقبال محافظ بورسعيد المدير التنفيذي لهيئة التعمير
جانب من استقبال محافظ بورسعيد المدير التنفيذي لهيئة التعمير
جانب من استقبال محافظ بورسعيد المدير التنفيذي لهيئة التعمير
جانب من استقبال محافظ بورسعيد المدير التنفيذي لهيئة التعمير
جانب من استقبال محافظ بورسعيد المدير التنفيذي لهيئة التعمير
بورسعيد أجتماع تنفيذي المركز التعمير الزراعية محافظ بورسعيد

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