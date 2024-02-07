الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بورسعيد: قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب لصالح المواطن

عادل لمعي
عادل لمعي

أشاد النائب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بحزمة القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

 

مستقبل وطن بورسعيد: قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقت مناسب لصالح المواطن

وأكد اللمعي، أن هذه القرارات التي تضمنت فئات المجتمع المختلفة من الموظفين، وأصحاب المعاشات، جاءت في وقت المناسب لصالح المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه.


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وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالتالي:
-رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.

- 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

مستقبل وطن استثناء فئات السيسي المعاشات بورسعيد

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