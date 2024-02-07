الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال الرصف بحي المناخ

أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين والتي تشمل شارع كسري من شارع الأمين حتي شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال تتضمن تركيب "اللاند سكيب" على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

رفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة

ووجه "الغضبان"  بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية، سير العمل بخطوط الإنتاج داخل مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية، جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

و تابع محافظ بورسعيد  ، سير معدلات العمل والإنتاج، داخل المصنع، مشيدا بسرعة تشغيله والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد،  مؤكدا على أن المصنع ساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب،  ويوفر صناعة جديدة تدعم السوق المحلي وتأتي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي يشهدها جنوب بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر  بجنوب بورسعيد،  لافتا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي،  مؤكدا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة

أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
أعمال الرصف بحي المناخ
بورسعيد أعمال صيانة تطوير رفع كفاءة إضاءة

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