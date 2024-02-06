محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية لحفظ القرآن شحنت بطاريات الهمم

أبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سعادته البالغة بفعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، وذلك خلال كلمته التي القاها في حفل ختام المسابقة.

محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم شحنت بطاريات الهمم وزادتنا بركة



وأكد "الغضبان"، أن زيارة ممثلين لأكثر من 60 دولة من حفظة كتاب الله القرآن الكريم زادت المحافظة بركة، مشيرا أنه لا يوجد عمل أعظم من خدمة كتاب الله عز وجل، وعلق: الأيام مرت سريعًا وكانت كلها نفحات وبركة لبلدنا.



وأشار المحافظ إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، شحنت بطاريات الهمم من جديد، وأعطت دافعا جديدا لمزيد من العمل والإنتاج من أجل البلاد والعباد، وأكد خلال كلمته أن مصر كانت ولاتزال وستظل بلد القرآن الكريم، وعلق: والله أسعدتونا وشحنتوا بطاريات الروح جزاكم الله خيرا.



وأوضح أن المسابقة كانت تلقي اهتمام عالمي كبير وتابعها الملايين من كافة دول العالم، مشيدا بقائد هذا البلد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدا أن المسابقة كانت تلقي رعاية كاملة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا أنه بعد هذا النجاح الكبير للدورة السابعة، سوف يتم العمل علي تجهيز النسخة الثامنة.



ومن جانبهم، أشاد الحضور بدور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، وأكدوا أنه قدمت من الخدمات لحفظة كتاب الله حول العالم الكثير، ودعوا الله أن يوفقه وأن يكتب له من خدمة القرآن نصرا وتاييدًا.



يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تحمل في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وأقيمت برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد