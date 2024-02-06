متسابقو بورسعيد الدولية للقرآن للمحافظ: أكرمت حفظة كتاب الله

حرص المتنافسون بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، على توجيه رسالة شكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك خلال حفل ختام المسابقة.

وقال الدكتور محمد الشريف، رئيس الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، إن محافظ بورسعيد قدم الكثير خلال فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظة كتاب الله، قائلا: “أكرمت حفظة كتاب الله أكرمك الله”، مؤكدًا أن هذا ليس حديثه وأنما لسان حال كل المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم ورؤساء المسابقات والجوائز الدولية في العالم.

واختتمت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، فعاليات المسابقة الدولية وذلك في حفل كبير جري خلال تكريم الحاصلين علي المراكز الأولى، وحصل كل متسابق على جائزة مسابقة بورسعيد الدولية وشهادة تكريم.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، حملت في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

وفي شأن آخر، شهدت محافظة بورسعيد، قبل قليل، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والذي أقيم بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، ورؤساء المسابقات والجوائز القرآنية حول العالم، ومتسابقون من 60 دولة.

وحصلت مصر على المراكز الأولى في كل أفرع المسابقة، وفاز في فرع حفظ القرآن بروايتين أمنية خالد علي عبد العزيز من مصر بالمركز الاول، والحارس خالد عبد الرحمن من ليبيا بالمركز الأول مكرر، وعبد القادر يوسف من الصومال بالمركز الثاني، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة فاز عصام احمد حسين علي من مصر بالمركز الأول، وأحمد سالم من تنزانيا بالمركز الثاني، وتنوير أحمد من بنجلاديش بالمركز الثالث.

وفاز في فرع الابتهال والإنشاد محمد رضا محمود حسن من مصر بالمركز الأول، وعمر عبد الناصر كباره من لبنان بالمركز الثاني، والياس وردي من المغرب بالمركز الثالث، وفي فرع حفظ القران للاطفال فاز أحمد تامر ممدوح محمد صبري من مصر بالمركز الأول، وأيمن محمد سعيد درهم من اليمن بالمركز الثاني، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد للأطفال محمد أحمد أحسن الازهري من مصر بالمركز الاول، ومحمد محمد البكري سليم من مصر بالمركز الثاني.

وكرم الفائزين في حفل كبير بحضور العلماء، في ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي حملت في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

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