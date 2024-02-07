الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: رفع كفاءة الشاطئ والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف

رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، بدء العمل في رفع كفاءة شاطئ المدينة بداية من الأسبوع المقبل ليكون متنفسًا للأهالي، حيث سيتم رفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقٍ يليق بأبناء المحافظة، وكذا الاستعداد المبكر لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة شاطئ المدينة 

وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد، كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف ورديات العمل للإدارات الميدانية المتمثلة في تحسين البيئة والحدائق والنقل الميكانيكي بداية من يوم السبت المقبل، وذلك ضمن استعدادات المدينة المبكرة لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد، على ضرورة الاهتمام بنظافة الشاطئ كونه المتنفس لأهالي مدينة بورفؤاد وهي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءة الشاطئ الذي يعد واجهة جمالية للمدينة، مما يتطلب تطويره على أعلى مستوى ليناسب المواطن.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجى الفريد المؤدي إلى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف  قطاعات المدينة حتى تظل فى أبهى وأجمل صورة.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية، سير العمل بخطوط الإنتاج داخل مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية، جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد، سير معدلات العمل والإنتاج، داخل المصنع، مشيدا بسرعة تشغيله والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدا أن المصنع أسهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب، ويوفر صناعة جديدة تدعم السوق المحلية وتأتي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي يشهدها جنوب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بجنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، كما أكد أن بورسعيد حققت تطورا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة
رفع كفاءة شاطئ المدينة
بورفؤاد بورسعيد شاطي الربيع تطوير

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