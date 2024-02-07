محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال "الغضبان": "يُشرفني ويُسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد أصدق التهانى القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج هذه الذكرى العطرة التي جسدت علامة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة".

وبعث "الغضبان" التهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، داعيًا الله عزل وجل أن يحفظ الدولة المصرية وشعبها العريق من كل مكروه

وأكد أن تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء، داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، وأن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية أمنًا واستقرارًا في ظل قيادتها الحكيمة.

كما هنأ "الغضبان" الشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أعادها الله على مصر وشعبها بالخير والتقدم والازدهار.

وتمنى لمصر وشعبها وأبناء بورسعيد مزيد من الرخاء والتنمية، واستكمال مسيرة الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "الغضبان" أن بورسعيد دائمًا تعد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التى حققتها بورسعيد مؤخرًا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد، والتي شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصيبن.