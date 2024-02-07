الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد  بحي المناخ، لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، رافقه خلالها  مديره المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد.

محافظ بورسعيد يتفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ

وحرص محافظ بورسعيد، على التواصل مع أحد المواطنين أثناء تواجده بالمركز للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة وأداء العاملين بالمركز، وسرعة وسهولة تقديم الخدمة.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي شأن آخر، شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات تدريب "برنامج التنمية المهنية الرقمية لمعلمات رياض الأطفال بقاعات مسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

واستمع محافظ بورسعيد، إلى عدد من الطلاب بمراحل تعليميه مختلفة من المتدربين بمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا يصنعون نماذج روبوتات، واستمع لشرح الطلاب حول ابتكاراتهم العلمية، واطلع علي نماذج مصغره لعدد من الروبوتات منها تصنيع روبرت ميكاترونيك لكف اليد، ونموذج لمفصل اليد، ومعمل محركات للمولدات الكهربائية، وذلك بعد عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم.


وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بجميع الطلاب، مقدمًا الشكر للمعلمين القائمين على هذا العمل  العظيم سواء، مشيدًا بجميع نماذج الروبوتات المقدمه من الطلاب، مؤكدًا أهمية تنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التى تشهدها الدولة فى كافة المجالات.


وأشار محافظ بورسعيد، إلى أهمية تطوير مهارات المعلم بشكل مستمر ليواكب روح العصر الرقمي ويلبي حاجات المتعلم واحتياجات المجتمع ومتطلباته نحو التقدم والرقي وأن التنمية المهنية الإلكترونية لمعلمات رياض الأطفال بمصر عنصرًا أساسيًا من أساسيات تطوير التعليم ليكن قادرات على الوفاء باحتياجات هذه المرحلة العمرية من عمر أبنائنا وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتعليم تعكس أهداف الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية ككل والتي تبدأ من هنا من معلمات رياض الأطفال.

وأكد المحافظ، أهمية التزام الطلاب فى المدارس والحرص على المشاركة فى الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، وأن المدرسة تساهم فى تنشئة الطفل بشكل أكبر، مؤكدًا أهمية غرس حب المدرسة لدى الطلاب وتحصيل المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد 12 مركز شباب 100 مشروع تطويري خدمات

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات تدريب التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شوارع مكة المكرمة وزمزم وجوهر الصقلى

لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال الرصف بحي المناخ

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس مدينة بورفؤاد: رفع كفاءة الشاطئ والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف

محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية لحفظ القرآن شحنت بطاريات الهمم

متسابقو بورسعيد الدولية للقرآن للمحافظ: أكرمت حفظة كتاب الله

مصر تحصد المراكز الأولى.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن عتتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية