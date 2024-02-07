الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شوارع مكة المكرمة وزمزم وجوهر الصقلى

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع مكة المكرمة وشارع جوهر الصقلي وشارع زمزم بمدينة بورفؤاد، في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجري العمل حاليًا في تطوير شارع مكة المكرمة بداية من شارع الجمهورية وصولًا حتى شارع النصر بطول 400 م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير شارعي زمزم بطول 400 م، وجوهر الصقلي بطول 400 م.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير ستشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية.

خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين، والتي تشمل شارع كسري من شارع الأمين حتى شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل حاليًا أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقًا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

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IMG-20240207-WA0052
تطوير زمزم بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير عادل الغضبان محافظ بورسعيد مكة المكرمة

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