محافظ بورسعيد يشهد فعاليات تدريب التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات تدريب "برنامج التنمية المهنية الرقمية لمعلمات رياض الأطفال " بقاعات مسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

واستمع محافظ بورسعيد لعدد من الطلاب بمراحل تعليميه مختلفة من المتدربين بمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا يصنعون نماذج روبوتات، واستمع لشرح الطلاب حول ابتكاراتهم العلمية، واطلع علي نماذج مصغره لعدد من الروبوتات منها تصنيع روبرت ميكاترونيك لكف اليد، ونموذج لمفصل اليد،ومعمل محركات للمولدات الكهربائية، وذلك بعد عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم.



وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بجميع الطلاب، مقدمًا الشكر للمعلمين القائمين على هذا العمل العظيم سواء، مشيدًا بجميع نماذج الروبوتات المقدمه من الطلاب، مؤكدا على أهمية تنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التى تشهدها الدولة في كافة المجالات.



وأشار محافظ بورسعيد إلى أهميه تطوير مهارات المعلم بشكل مستمر ليواكب روح العصر الرقمي ويلبي حاجات المتعلم واحتياجات المجتمع ومتطلباته نحو التقدم والرقي وأن التنمية المهنية الإلكترونية لمعلمات رياض الأطفال بمصر عنصرًا أساسيًا من أساسيات تطوير التعليم ليكن قادرات على الوفاء باحتياجات هذه المرحلة العمرية من عمر ابنائنا وتحقيق أهدافه، لافتًا إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتعليم تعكس أهداف الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية ككل والتي تبدأ من هنا من معلمات رياض الأطفال.

وأكد المحافظ على أهمية التزام الطلاب فى المدارس والحرص على المشاركة فى الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، وأن المدرسة تساهم فى تنشئة الطفل بشكل أكبر، مشددًا على أهمية غرس حب المدرسة لدى الطلاب وتحصيل المناهج الدراسية، وأن الدولة حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث