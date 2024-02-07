شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالمسجد التوفيقي، عقب صلاة المغرب، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد التوفيقي

وتضمنت احتفالية الإسراء والمعراج بالمسجد التوفيقي تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمود أحمد المنزلاوي، وكلمات ممثلي وزارة الأوقاف الشيخ جمال عواد وإمام المسجد الشيخ عبد الرحمن جاد والشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية، والتي أكدو خلالها على القدرة الإلهية في الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة منها في الحياة المعاصرة.

وأكد المحافظ أن تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء، داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، وأن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية امنًا واستقرارًا في ظل قيادتها الحكيمة".

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