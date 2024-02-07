الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران بورسعيد يشهد نزول الزيت من صورة العذراء للعام الـ 34 (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، نزول زيت المبارك من صورة السيدة مريم العذراء، منذ قليل، وذلك للعام الـ ٣٤ على التوالي دون انقطاع بكنيسه الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، وذلك في في مشهد ينتظره الأخوة المسيحيين كل عام في شهر فبراير.

وتوافد الأخوة المسيحيون من محافظة بورسعيد والمحافظات الأخرى أيضا لحضور مباركة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها لنزول الزيت من الصوره للعام 34 على التوالي.

وتعتبر كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد هي الكنيسه الوحيدة على العالم التى تتميز باستمرار نزول فيها الزيت المبارك من صوره السيده مريم العذراء لمدة 34 عام على التوالي دون انقطاع، ويتبارك  الأخوة المسيحيين بذلك الزيت.

صلاة شكر 
وصلى الأنبا  تادرس مطران محافظه بورسعيد والكهنة وشعب الكنيسة صلاة شكر لنزول الزيت، كما أكد الانبا تادرس خلال كلمته بعد الصلاة أن نزول الزيت من صورة السيدة مريم العذراء كل تلك السنوات دليل بأن بورسعيد بوجه خاص ومصر بوجه عام ستظل مباركه وستظل في عنايه الله الى أبد الدهر.


تمجيد العذراء مريم
وعقب ذلك توجه الأنبا تادرس والكهنة وجميع الاخوه المسيحيين الى المكان المخصص لصوره السيدة مريم العذراء وقاموا بترديد تمجيد خاص بالسيده مريم العذراء وتوجيه لها الشكر، مؤكدين بأنها ستظل على أمد الدهر رمزا للمحبه وسلام والنقاء، وذلك وسط أجواء من الفرحة والزغاريد خلال نزول الزيت من الصورة.

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