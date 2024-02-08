الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع نائب رئيس هيئة الاستثمار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، استاذ عمرو نور الدين نائب رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق، بالديوان العام، لبحث سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد، في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا،  والتي جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع نائب رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  والأستاذ أحمد موسي مدير مكتب نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قصة نجاح" يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، عقبه استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب بورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية، فضلًا عن موقعها المتميز والذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط  بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد، وكذلك المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد، ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها والتي تتمثل في المزارع والمفارخ السمكية، وبواغيز الجميل، والقرى السياحية، والجزر والمراحات ببحيرة المنزلة، والذي يؤهل المنطقة لتكون أكبر مشروع سياحي واستثماري.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات،  وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية،  فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

و خلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الوفد، والذي يأتي تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد،  مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة، كما شهد اللقاء عرض مخطط الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التي تشهدها جنوب بورسعيد، بالتنسيق مع دار الهندسة المسئولة عن المخطط الإستراتيجي.

ومن جانبهم، وجه أعضاء الوفد  الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة  والمستثمرين، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي جعلت بورسعيد منطقة جذب للاستثمارات العالمية.

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,استثمارات اجنبية بورسلعرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها والتي تتمثل في المزارع و المفارخ السمك أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد

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