الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بضم الإدارات الخدمية داخل المركز التكنولوجى لإصدار تراخيص المحال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير العمل بمركز التكنولوجي الموَّحد لاستخراج رخص المحلات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام المساعد، ومدير المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد، والأجهزة المعنية.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد، وتلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكل أنواع الأنشطة المتعددة، مؤكدًا أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجَّه محافظ بورسعيد بضم كل الإدارات الخدمية داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد مع الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها وتسهيل إصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات في جميع الأحياء ببورسعيد، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

الحدث
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الحدث
تراخيص تكنولوجيا الاحول الرقمية بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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