السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بطريق بورسعيد المنزلة مشروع شادر عزام

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء أعمال وضع الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، وذلك تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد) في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد: بدء أعمال وضع الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة مشروع «شادر عزام»

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.

أعمال وضع الطبقة الاسفلتية
أعمال وضع الطبقة الاسفلتية
أعمال وضع الطبقة الاسفلتية
أعمال وضع الطبقة الاسفلتية
أعمال وضع الطبقة الاسفلتية
أعمال وضع الطبقة الاسفلتية
بورسعيد تطوير أعمال رفع كفاءة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إعادة تدوير الأسفلت

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