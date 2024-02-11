اقتصادية قناة السويس: شحن 48 ألف طن "خام الكلينكر" من ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار شحن خام الكلينكر، والملح، والصودا الكاوية، وتفريغ فحم ورخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اقتصادية قناة السويس

استقبل ميناء شرق بورسعيد، السفينة K. RUBY القادمة من تركيا لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام عبر الميناء.

كما وصل الميناء السفينة ALGOMA VALOUR القادمة من تركيا وذلك لشحن 55 ألف طن ملح وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية إلى أمريكا.

كما انتهى الميناء من تفريغ السفينة NIKKEI PROGRESSO القادمة من أمريكا وذلك لتفريغ 47500 طن فحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، مع اتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MG DERIN القادمة من تركيا، وذلك لشحن 5750 طن صودا كاوية.

كما استقبل الميناء السفينة PRINCESS HANNA وذلك لتفريغ 7585 طن رخام لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.



