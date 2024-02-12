الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهني

الأستاذ الدكتور أيمن
الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، مركز التطوير المهني بجامعة بورسعيد، بحضور الدكتورة هبة يوسف مدير المركز د مارينا برسوم مدير المشروع بالجامعة الأمريكية.

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهنى بالجامعة

وسلم رئيس الجامعة شهادات أول برنامج تدريبي مقدم بالمركز وهو برنامج مهارات التوظيف المقدم من ASPIRE والذي يتناول مهارات القيادة والعرض والتفاوض وحل المشكلات والعديد من المهارات المطلوبة لسوق العمل، كما التقى بطلاب البرنامج التدريبي الخاص بالتسويق والمقدم من American Chamber of Commerce.

يذكر أن المركز يقدم  خدماته لجميع الطلاب والخريجين للتأهيل لسوق العمل بشكل متطور ومواكب لاحدث ما يشهده سوق العمل من وظائف ومتطلبات والعديد من البرامج التدريبية الهامة.

وفي شأن آخر استقبل الاستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وفد مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيدًا لبدء العمل بمراحل المبادرة، حيث ضم الوفد كلًا من الأستاذة الدكتوره مرفت الديب مستشار أول سياسات التعليم العالي والحوكمة والدكتور عاشور عمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس أحمد سالم أخصائي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور شيرين محمد دسوقي عميد كليه التربيه، والأستاذة الدكتوره جيهان البسيونى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، إلى أهمية المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جوده التعليم بالجامعات المصرية وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم والنهوض بالتعليم في مصر وضرورة تطوير أساليب التدريس لتتناسب مع المعايير العالمية.

كما أشارت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية توظيف دور التقنيات التكنولوجية في التعليم ومدى تأثيرها على البرامج التعليمية وبرامج الدراسات العليا ومخرجات العملية التعليمية.

وأشارت الدكتورة شيرين الدسوقي عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، إلى أنه تم اختيار كلية التربية ضمن 15 كلية تربية على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المشروع.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع ممثلي الكلية ومناقشة أساليب دمج التكنولوجيا في البرامج التعليمية بكلية التربية وتطوير التربية العملي والدراسات العليا بالكلية.


يذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزاره التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الأخرى.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في مصر والسعي لتعزيز قدرات مخرجات كليات التربية في مؤسسات التعليم العالي.

الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
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