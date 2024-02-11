الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة السائق قاتل صاحب القهوة أمام نجله ببورسعيد لـ 14 فبراير

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، قرارها اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة السائق قاتل صاحب القهوة أمام نجله ببورسعيد لـ 14 فبراير، وذلك لمناقشة شهود الإثبات.

تأجيل محاكمة السائق قاتل صاحب القهوة أمام نجله ببورسعيد لـ 14 فبراير

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 8 عام 2023 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها محمود جمال حمزة، والتي قتل المجني عليه سالم محمد إبراهيم محمد سالم من غير إصرار ولا ترصد لما استفحل في نفسه من البغي عليه، بان أشهر سلاحا أبيض مطواة، وواصل طعنه لأكثر من مرة إلى أن استقر السلاح بجسده، وما أن أخرجه من حتى جز عنقه قاصدا إزهاق روحه، محدثا به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية واستل الحياة منه، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ابيضا مطواة.


وشهد عبد الرحمن أسامة عامل بإحدى المصانع بأنه شاهد المجني عليه حان استقلاله للدراجة النارية خاصته والمتهم والشاهد الثاني المرافق له أثناء عبورهما الطريق، وقد أوشك المجني عليه بصدم المتهم بالدراجة النارية فنهره المتهم وأماء له باماءات أثارت حفظته، وتفق يتجاذبا طرفي المشاجرة إلى أن احتد الخلاف بينهما وتعديا على بعضهما البعض بالأيدي، وأشهرا سلاحين ابيضين مطواة، وما ان بادر المجني عليه باحداث إصابة المتهم بواسطة السلاح الأبيض المطواة في وجهه، حتى أقدم المتهم للتعدي عليه بواسطه السلاح الأبيض حوزته، إلا أنه جز عنقه وخارت قوته وسقط ارضا غارقا في دمائه.

 

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود جرح مستوفي مستوي الحواف مستعرض الطول بحوالي 4 سم بيسار الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول 15 سم بخلفية العنق من زاويه الفك السفلي اليسرى، وجرح مستوى الحواف بطول 5 سم بيسار البطن، وجرح مستوى الحواف بطول 4 سم على خط الإبط الأيسر، وجرح مستوى الحواف بطول 1 سم بأعلى وحشية الالية اليسرى، وجرح مستوى الحواف مائل الوضع بطول 7 سم بأعلى وحشية الكتف الأيسر، وجرح مستوى الحواف بطول 10 سم بمنتصف الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول 3 سم بيمين الصدر على بعد 9 سم من الخط المنصف،و 3 جروح أخرى بطول 5 و7 و3 سنتيمترات.

بورسعيد قسم الزهور جنايات محكمة حكم

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