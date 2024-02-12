الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وفاة مؤسس الطنبورة البورسعيدي.. وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شيع عدد كبير من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، جثمان زكريا إبراهيم مؤسس فرقة الطنبورة، إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمنطقة باب 2 المقابر القديمة.

حيث أدى العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، صلاة الجنازة على الراحل زكريا إبراهيم مؤسس فرقة الطنبورة، وذلك بمسجد الكبير المتعال.

تشييع جنازة زكريا إبراهيم مؤسس فرقة الطنبورة ببورسعيد
وحرص عدد كبير من أهالي محافظة بورسعيد على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على زكريا إبراهيم، والمشاركة في مراسم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد رحيله عن عالمنا.

ومن المقرر أن يقام العزاء أمام منزل العائلة بحي العرب لاستقبال المعزيين وجماهير وأحباب الفنان الراحل الذي أمتع البورسعيدية بفنه لعده عقود 

رحل الفنان زكريا إبراهيم، مؤسس فرقة «الطنبورة» البورسعيدية، صباح اليوم الاثنين بعد إصابته بالعديد من أمراض الشيخوخة وكبر السن.

أسس زكريا ابراهيم فرقة الطنبورة في عام 1989، وهي فرقة غنائية، موسيقية، راقصة، مصرية بورسعيدية، تتفاعل مع المسرح الارتجالي الشعبي، أسسها زكريا إبراهيم سنة 1989، في بورسعيد، وهدفها جمع وحفظ واحياء التراث الموسيقي الشعبي المنفرد، وربطه بالحياة القومية من مصر.

 

بلغ عدد الموروث من الأغاني للفرقة ما يزيد على 20 سنة، وتقدم تراثها بانسجام خاص في جو من المرح وخفة الدم، حيث تمتزج الضمة ذات الأصول الصوفية والترانيم الروحية، مع السمسمية الوترية، ذات الأصول الفرعونية السائدة من قلب أفريقيا، حتي سواحل البحر الأحمر، وأيضا موسيقي البحر الأبيض المتوسط مع أغاني الصيادين، وتستخدم القرقة إلى جانب 'السمسمية الآت الطنبورة، والنادي، والصاجات، والمثلث، والرق، والطبول.

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بورسعيد الطنبورة الفن البورسعيدي وفاة دفن

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