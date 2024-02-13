الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الغضبان»: تنفيذ ٨٠٪ من أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة «السيدة خديجة» بضواحي بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، معدلات العمل في تطوير منطقة خديجة بحي الضواحي،  ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية في الأحياء الاكثر كثافة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائبه،  المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، سمر موافي رئيس حي الضواحي.

المحافظ يتفقد سوق « الهنا» الجديد بمنطقة خديجة

 

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أكثر من ٨٠٪ من أعمال التطوير التي شملت إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة خديجة، فضلا عن تركيب الوصلات المنزلية،  فضلا عن دهان واجهات العمارات السكنية لتحقيق مظهر حضاري لائق.

 

تفقد محافظ بورسعيد سوق « الهنا»  الحضاري الجديد بمنطقة خديجة، وأعلن عن الانتهاء من أعمال إنشاء سوق "الهنا " ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة، التي تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية حديثة، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وتابع اللواء عادل الغضبان سير أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمنطقة، بما يحقق افضل خدمات للمواطنين،  وللحفاظ على الشكل الحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

و شدد اللواء عادل الغضبان، على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير ووضع طبقة الأسلفت بالشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، والتي تشمل رفع كفاءة الصرف الصحي، ورصف الشوارع الداخلية، وزيادة المسطحات الخضراء، وزيادة معدلات الاضاءة،   موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع في أقرب وقت.

 

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بورسعيد أعمال رصف تطوير المواقع إقامة أسواق حضارية أكبر خطط الرصف

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