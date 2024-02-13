محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بحي الزهور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و المهندس وليد الدعدع رئيس حي الزهور ، وشركة المقاولون العرب،و جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد المهندسة هويدا شميس وادارة المشروعات ومقاولو المشروع

تفاصيل أعمال التطوير

و أوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق شملت اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

و وجه محافظ بورسعيد بأن يشمل تطوير الشارع إقامة مجموعة من الملاعب والمحال الخدمية المقامة على احدث طراز، كما شدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.

المحافظ يتفقد رفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور، و ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،و المهندس وليد الدعدع رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس مدير عام منطقة تعمير بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق شملت اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

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