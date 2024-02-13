التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلق نارى فى قنا

صرحت نيابة شمال قنا بدفن جثة شاب لقي مصرعه بطلق ناري عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

لقى شاب مصرعه، بعد إصابته بطلقات نارية بقرية المرة بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.



كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب بطلقات نارية بقرية المرة بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مقتل منصور.أ، 39 عاما، مقيم المرجية بقرية فاو بحري، متأثرا بإصابته بطلقات نارية.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.