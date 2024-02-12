الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يعيدان تدوير الحشيش.. حبس "ديلري الكيف" في الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عنصرين إجراميين تخصّصا في الاتجار وتصنيع المواد المخدرة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهميّن أمام جهات التحقيق بقيامهما بإعادة تدوير وكبس الحشيش لإعادة بيعه مرة أخرى عقب خلطة بعدة مواد وترويجه على عملائهم من المدمنين.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش "خام مُعد للتصنيع" وزنت  100 كيلو جرام - مكبس لتصنيع مخدر الحشيش بمشتملاته - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- سيارة ملاكى).

جهات التحقيق عنصرين اجراميين المواد المخدرة محافظة الإسماعيلية كبس الحشيش

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