الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لحيازته 35 جرام حشيش بالو راق

متهم
متهم

قرّرت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الإثنين، حبس عاطل ضبط بحوزته 35 جرامًا من الحشيش بالوراق، وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من المخدر للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضبط بحيازته 35 جرامًا من مخدر الحشيش و120 جنيهًا وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار، وبالتحرى تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

حبس عاطل 35 جراما من مخدر حشيش منطقة الو اق النيابة العامة مخدر الحشيش

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