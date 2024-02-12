تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقاهرة

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات في منطقتي البساتين ودار السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بوجود تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وترويجها بنطاق محافظة القاهرة على الشباب وعملائهم لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل العصابى وبحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.