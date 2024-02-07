التصريح بدفن جثمان سيدتين اختنقتا بالغاز داخل شقة فى السلام

أمرت جهات التحقيق بالسلام بالتصريح بدفن جثة سيدتين لقيا مصرعهما إثر تسرب الغاز داخل شقة بمنطقة السلام، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع سيدتين وإصابة نجلة أحدهما داخل شقة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم التحفظ على جثة السيدتين تحت تصرف النيابة العامة، بينما تبين إصابة فتاة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن سبب الواقعة هو تسرب الغاز، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة