الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثمان سيدتين اختنقتا بالغاز داخل شقة فى السلام

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالسلام بالتصريح بدفن جثة سيدتين لقيا مصرعهما إثر تسرب الغاز داخل شقة بمنطقة السلام، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع سيدتين وإصابة نجلة أحدهما داخل شقة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم التحفظ على جثة السيدتين تحت تصرف النيابة العامة، بينما تبين إصابة فتاة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن سبب الواقعة هو تسرب الغاز، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

التصريح بدفن جثة سيدتين تسرب الغاز شقة بمنطقة السلام غرفة عمليات النجدة بالقاهرة الدستور حوادث الدستور

مواد متعلقة

سقط من القطار عن طريق الخطأ.. دفن جثة عامل لقى مصرعه دهسًا فى الدقهلية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"