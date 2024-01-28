سقط من القطار عن طريق الخطأ.. دفن جثة عامل لقى مصرعه دهسًا فى الدقهلية

صرحت نيابة ميت سلسيل الجزئية بدفن جثة شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وبيان عدم وجود شبهه جنائية في وفاته.

لقي شخص مصرعه، دهسا أسفل عجلات القطار، في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل، بوصول جثمان لشخص ادعاء حادث دهس قطار.





علي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أحمد محمد ابراهيم البغدادي، 34 عاما، مقيم ميت سلسيل، حيث سقط عن طريق الخطأ أسفل عجلات قطار المنصورة المطرية.





تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت سلسيل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.