الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شخصين دهستهما سيارة فارهة بالشروق

جثة
جثة

صرحت نيابة الشروق وبدر، بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث مروري مروع ودهسهما أسفل عجلات سيارة فارهة بمنطقة الشروق، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع نتج عنه سقوط ضحايا بمنطقة الشروق.

وبالفحص تبين وجود جثث لشخص وسيدة مصابين بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن المتوفيين أثناء سيرهما بالشارع، دهستهما سيارة فارهة، نتج عنها وفاتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة الشروق وبدر حادث مرورى عجلات سيارة فارهة الشروق غرفة عمليات النجدة بالقاهرة سقوط ضحايا

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