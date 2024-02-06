التصريح بدفن شاب لقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

صرحت نيابة شرق القاهرة بدفن جثة شاب لقي مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تمكنت الحماية المدينة من استخراج جثة عاطل من داخل حفرة سقط بها أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس.

البداية عندما ورد بلاغ من ربه منزل، بسقوط نجلها يبلغ من العمر 30 عامًا وعاطل بسقوطه داخل حفرة أثناء قيامة بالتنقيب عن الآثار بالعنوان المشار إليه.