الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن 15 شخصًا من ضحايا حادث تصادم 5 سيارات بالإسكندرية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

أمرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية بدفن 15 شخصًا توفوا إثر حادث دهس سيارة مقطورة 4 سيارات ميكروباص عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم وتسليمهم لذويهم.

وشهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، حادثا مروعا بين سيارة نقل مقطورة و4 سيارات ميكروباص، بالقرب من كوبري الثروة السمكية.

ونتج عن الحادث مصرع 15 شخصا كما أصيب 7 آخرون في حادث تصادم مروري وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن أن مصادمة وقعت بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت لانقلاب إحداها واحتراق الأخرى، بالإضافة إلى وجود سيارة أخرى أسفل السيارة النقل، وجرى إطفاء السيارة ومحاولة إنقاذ ركاب السيارات الأخرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية والعجمي النموذجي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دفن حادث العامرية انقلاب سيارة آثار حادث مروع

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