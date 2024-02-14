التصريح بدفن 15 شخصًا من ضحايا حادث تصادم 5 سيارات بالإسكندرية

أمرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية بدفن 15 شخصًا توفوا إثر حادث دهس سيارة مقطورة 4 سيارات ميكروباص عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم وتسليمهم لذويهم.

وشهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، حادثا مروعا بين سيارة نقل مقطورة و4 سيارات ميكروباص، بالقرب من كوبري الثروة السمكية.

ونتج عن الحادث مصرع 15 شخصا كما أصيب 7 آخرون في حادث تصادم مروري وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن أن مصادمة وقعت بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت لانقلاب إحداها واحتراق الأخرى، بالإضافة إلى وجود سيارة أخرى أسفل السيارة النقل، وجرى إطفاء السيارة ومحاولة إنقاذ ركاب السيارات الأخرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية والعجمي النموذجي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.