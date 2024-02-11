الجندى يعتمد حركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين رؤساء المباحث بالعاصمة.

و تضمنت الحركة، تعيين المقدم كريم البحيري رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الأول، والمقدم محمد محجوب رئيسا لمباحث قسم شرطة القطامية، والمقدم أحمد قدري رئيسا لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، وتعيين المقدم تامر عبد الشافي بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

شملت الحركة، تعيين المقدم محمد الشيخ رئيسا لمباحث قسم شرطة قصر النيل، والمقدم أحمد جمعة بمباحث الأموال العامة بالمديرية، والمقدم أحمد قشقوش رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس.

كما شملت تعيين المقدم محمد صفوت رئيسا لمباحث قسم شرطة منشأة ناصر، والمقدم عز المليجي رئيسا لمباحث قسم شرطة عابدين، والمقدم أحمد الكردي رئيسا لمباحث قسم شرطة الخليفة، والمقدم أحمد مختار رئيسا لمباحث قسم شرطة البساتين.