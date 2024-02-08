بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، منذ قليل، حركة تنقلات محدودة بين عدد من القيادات.

وشملت الحركة تعيين العميد محمد رضوان بمباحث الأموال العامة، والعميد أحمد عبدالعزيز مفتشًا للوحدات، وتم تعيين العميد وائل غانم لقطاع شرق القاهرة، وتعيين العميد محمد دويدار بقطاع غرب القاهرة، والعميد أحمد هدية بقطاع الجنوب، كما تم تعيين العميد علاء خلف الله بقطاع شمال القاهرة، والعميد أشرف جوهر بقطاع تنفيذ الأحكام.

وشملت الحركة تعيين العميد محمد السيسي بمباحث العاصمة الإدارية، كما تم تعيين العميد هاني القطان بقطاع تأمين الوزارة والعميد أحمد إدريس بقطاع تأمين الطرق والمنافذ، والعميد أيمن عبدالهادي بقطاع تأمين القاهرة الجديدة.