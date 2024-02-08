الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، منذ قليل، حركة تنقلات محدودة بين عدد من القيادات.

وشملت الحركة تعيين العميد محمد رضوان بمباحث الأموال العامة، والعميد أحمد عبدالعزيز مفتشًا للوحدات، وتم تعيين العميد وائل غانم لقطاع شرق القاهرة، وتعيين العميد محمد دويدار بقطاع غرب القاهرة، والعميد أحمد هدية بقطاع الجنوب، كما تم تعيين العميد علاء خلف الله بقطاع شمال القاهرة، والعميد أشرف جوهر بقطاع تنفيذ الأحكام.

وشملت الحركة تعيين العميد محمد السيسي بمباحث العاصمة الإدارية، كما تم تعيين العميد هاني القطان بقطاع تأمين الوزارة والعميد أحمد إدريس بقطاع تأمين الطرق والمنافذ، والعميد أيمن عبدالهادي بقطاع تأمين القاهرة الجديدة.

تعيين اللواء حركة أكبر حركة تنقلات وتعيينات بمديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حركة تنقلات جديدة لرؤساء وسكرتيرى القرى بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"