الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تكشف الحالة الصحية لمصابى حادث التصادم بالطريق الصحراوى

حادث تصادم الإسكندرية
حادث تصادم الإسكندرية

كشفت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن حالة المصابين في حادث التصادم المروع بالطريق الصحراوي بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وقالت وكيل وزارة الصحة في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم نقل 7 مصابين للعلاج بمستشفى العامرية العام، مشيرة إلى أن حالات الإصابة ما بين نزيف وارتجاج في المخ، وبين خلع وكسور بالجسم، وجميعهم تحت الملاحظة ويتلقون العلاج اللازم.

من جانبه، تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة وسيارات ميكروباص ووجود مصابين ووفيات، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين بالمعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت إلى انقلاب إحداها واحتراق الأخرى، بالإضافة إلى وجود سيارة أخرى أسفل السيارة النقل، وتم إطفاء السيارة المشتعلة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتم نقل الجثث لمشارح الإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة.

وزارة الصحة حالة المصابين الطريق الصحراوي مصرع 15 شخص ا حالات الإصابة

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