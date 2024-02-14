إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف

أصيب شخصان صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى الصف، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب.

وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج