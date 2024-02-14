القبض على متهم بقتل جاره في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في الدخيلة.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: مالك محل منظفات توفى إثر إصابته بجرح طعني بالجسم، وطرف ثان: فنى "ريسيفرات" لوجود خلافات حول الجيرة تعدى خلالها الثاني على الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.