ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية لحيازتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها بخمسة ملايين جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة أول العامرية، الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.